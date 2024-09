Lollobrigida “La Pac deve tornare a garantire reddito ad agricoltori”

23 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Politica agricola comune “deve tornare a garantire il reddito agli agricoltori”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agricoltura e Pesca. “Gli investimenti sull’agricoltura sono un privilegio per gli Stati perché favoriscono il lavoro degli agricoltori, che mantengono il territorio a bassi costi, che altrimenti graverebbe sui bilanci nazionali. Oltre alla Pac serve un piano strategico, simile al Pnrr, dedicato alle infrastrutturazioni del piano idrico, per la captazione e la non dispersione delle acque”, ha aggiunto.

xf4/ads/gtr