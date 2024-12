Lombardia, Sala “Romano La Russa è sempre il primo a provocare”

4 Dicembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Mi pare che” l’assessore regionale alla Sicurezza “Romano La Russa alla fine sia sempre il primo un po’ a provocare”. Poi il consigliere regionale del Pd “Majorino, a cui voglio un gran bene, deve stare attento a non reagire alle provocazioni”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la lite scoppiata ieri in Consiglio regionale, a margine della presentazione del programma espositivo cittadino del 2025. “Con le parole non si scherza, tutte le volte” La Russa “continua a ritornare su queste immagini che non corrispondono a verità – ha proseguito Sala – . Credo che sia anche un segno del loro dissenso interno e credo che Fontana abbia il suo problema da gestire”.(ITALPRESS)

