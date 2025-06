Longar “Intensificare gli scambi commerciali tra Slovenia e Sicilia”

4 Giugno 2025

Your browser does not support the video tag.

​ PALERMO (ITALPRESS) – L’obiettivo di questo incontro in Sicilia è quello di “intensificare le relazioni anche nel settore dell’economia. Dobbiamo individuare settori dove si può sviluppare un po’ più di collaborazione tra le imprese slovene, tra l’economia slovena e tra le imprese siciliane”. Lo ha sottolineato l’ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia, Matjaz Longar, al termine dell’incontro con l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, presso la sede di Confcommercio, a Palermo, alla presenza di imprenditori e presidenti di categorie produttive. “Abbiamo visto che c’è tanta volontà, ci sono molte idee che possiamo sviluppare e naturalmente lavoreremo anche con le Camere di Commercio in Slovenia, con altre istituzioni per vedere dove si possa sviluppare questa collaborazione. Sono molto soddisfatto per quest’incontro”. vbo/gtr