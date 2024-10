Luzi “Dare attenzione ai giovani, sono il futuro del Paese”

31 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “L’Arma dei Carabinieri ha sempre manifestato vicinanza ai giovani, i giovani sono il futuro di questo paese, dobbiamo loro tanta attenzione perché è una generazione complessa”. Lo ha detto il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, a margine della presentazione del calendario storico dell’Arma dei Carabinieri 2025 dedicato ai giovani.

xc3/sat/gsl