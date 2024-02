LV8 for Girls, Versino “Maratona per competenze digitali al femminile”

Febbraio 21, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo voluto organizzare quest’attività pochi giorni dopo la

giornata della promozione della cultura STEM per le donne, che si è tenuta l’11 febbraio, proprio perché si tratta di un percorso di sviluppo delle competenze digitali al femminile”. Lo ha detto Adriana Versino, presidente di Fondazione Vodafone Italia, in occasione di “LV8 for Girls”, hackathon organizzato da Fondazione Vodafone – in collaborazione con Junior

Achievement – dedicato all’apprendimento delle nuove competenze nel campo dell’intelligenza artificiale generativa e alla loro applicazione.

xm4/mgg/gsl