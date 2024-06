Maccarani “A Parigi saranno gare emotive”

14 Giugno 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “La squadra è quasi la stessa di Tokyo, abbiamo cambiato solamente una ginnasta. Tokyo ha rappresentato un tipo di ginnastica molto differente da quella attuale. Il codice è completamente cambiato: vedremo una ginnastica molto più veloce e tecnica. Posso far affidamento sull’esperienza delle mie ginnaste. Il bronzo di Tokyo confermò il loro valore ma è anche una grossa responsabilità proprio perché è quasi la stessa squadra quella che scenderà in pedana a Parigi. Le Olimpiadi sono una gara a sé: è difficile poter fare un pronostico esatto. Sarà una gara emotiva”. Lo ha dichiarato Emanuela Maccarani, direttrice tecnica delle farfalle di ginnastica ritmica, a margine della presentazione delle finali di World Cup di Milano. “La World Cup di Milano è l’ultima competizione prima delle Olimpiadi. Il lavoro fatto in inverno sta dando i risultati che ci aspettavamo. Sarà il punto di arrivo del lavoro, per poi avvicinarci al sogno olimpico di Parigi con le nostre ragazze nel top della forma”, ha aggiunto Maccarani.

