Made in Italy in primo piano al Summer Fancy Food Show di New York

24 Giugno 2024

​ NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – New York torna a ospitare il più grande evento commerciale del Nord America dedicato alle specialità alimentari, e che molti addetti ai lavori ritengono l’Olimpo dei saloni del food a livello mondiale. È la 68^ edizione del Summer Fancy Food Show. Protagoniste come ormai da tanti anni le eccellenze italiane, che prendono vita nel tradizionale “Italian Pavilion”.

