Madre Terra – Trasparenza nella rendicontazione ESG: sfida EcoDigital

8 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – “Bilancio di Sostenibilità: trasparenza e credibilità dei dati. Una sfida EcoDigital”: evento promosso dalla Rete EcoDigital e dalla Fondazione UniVerde, in collaborazione con TreeBlock, Asacert. A Milano, giovedì 13 febbraio, ore 16.30, presso W Executive, Palazzo Bocconi (Corso Venezia, 48) e in diretta streaming su Radio Radicale. Tra i media partner Italpress e TeleAmbiente.

mgg/gsl