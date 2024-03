Mafia, arrestato a Palermo boss latitante dal settembre 2021

Marzo 4, 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo, con il supporto tecnico del R.O.S. e, in fase esecutiva, della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia e del Nucleo Radiomobile di Palermo, hanno arrestato il latitante mafioso Giuseppe Auteri. Era irreperibile dal settembre 2021 e inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi. E’ considerato uomo di estrema fiducia dei massimi esponenti del mandamento di Porta Nuova.

