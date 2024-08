Malagò “Contento che la politica sia stata così presente ai Giochi”

11 Agosto 2024

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Siamo contenti che la politica sia stata così presente ai Giochi. Siamo felici che ci sia stata questa compartecipazione, ha arricchito la nostra spedizione”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della conferenza stampa di fine Olimpiadi a Casa Italia.

