Malagò “Governo e mondo dello sport insieme per la sostenibilità”

8 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il governo dà questa opportunità di sostenere progetti ambientali con e attraverso il mondo dello sport, siamo enti pubblici, rappresentiamo il nostro Paese, dunque credo sia una cosa bella lavorare per la sostenibilità”. Così, a margine della presentazione del protocollo d’intesa con il Mase sul tema della sostenibilità nel mondo dello sport, il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

