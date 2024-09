Maltempo, a Treviso e Venezia 85 interventi dei vigili del fuoco

11 Settembre 2024

​ VENEZIA (ITALPRESS) – Sono stati 85 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Venezia e Treviso per le forti piogge. A causa del maltempo nel Trevigiano squadre al lavoro a Nervesa della Battaglia, a Venezia criticità all’isola Lido.

col3/gtr