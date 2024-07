Maltempo, forte grandinata a Milano

12 Luglio 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Una forte grandinata si è abbattuta su Milano, con pezzi di ghiaccio in alcuni casi grandi come noci. Fortunatamente è durata pochi minuti, ma è stata di fortissima intensità, costringendo in tanti a cercare riparo anche nelle fermate della metropolitana.

gsl/sat