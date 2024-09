Maltempo, l’aeronautica militare salva madre e figlio da casa allagata

19 Settembre 2024

​ RAVENNA (ITALPRESS) – Ancora un soccorso svolto da un equipaggio del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare con un elicottero HH-139. Recuperati questa mattina a Lugo (RA) una mamma e un ragazzo che si trovavano in una casa allagata. Tratti in salvo e portati al sicuro.

