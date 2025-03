Maltempo, le immagini dell’Arno riprese dall’elicottero della Polizia

15 Marzo 2025

​ FIRENZE (ITALPRESS) – La Polizia di Firenze monitora l’Arno in piena. Nelle immagini dall’elicottero Aw 139 dell’ 8° Reparto volo si vedono le aree investite dalle piogge. Le immagini sono state trasmesse in tempo reale alla sala operativa della Questura di Firenze ed al Centro Coordinamento dei Soccorsi.

