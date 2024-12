Manovra, i medici chiedono più risorse per la sanità

3 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Entra nel vivo il dibattito sulla legge di bilancio. Tra i temi in primo piano quello della spesa sanitaria e delle misure a sostegno della sanità pubblica, per arginare la carenza del personale. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri rivolge un appello alla politica affinché destini più risorse alla sanità.

sat/gtr