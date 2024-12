Markell “Le relazioni tra Italia e Stati Uniti resteranno solide”

3 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – “Non vedo l’ora di vedere cosa succederà nelle relazioni economiche tra Stati Uniti e Italia. Ci sono così tanti investimenti da entrambe le parti, che creano posti di lavoro su entrambe le sponde dell’Atlantico, ed è proprio questo il punto centrale”. Lo ha detto , a margine del Gala Dinner per il XVIII Transatlantic Award, organizzato da AmCham Italy, a Milano.

xh7/sat/gsl