Marsilio “Sensazioni sono positive, l’Abruzzo non tornerà a tempi bui”

Marzo 8, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ L’AQUILA (ITALPRESS) – “Le sensazioni di questa campagna elettorale sono molto positive, tante gente che ho incontrato e che continuo ad incontrare. Tutti gli incontri con piazze piene e sale piene, grande entusiasmo e la voglia di non far tornare indietro l’Abruzzo ai tempi bui di cui nessuno ha nostalgia”. Lo ha detto il presidente uscente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a chiusura della campagna elettorale.

xg9/tvi/gtr