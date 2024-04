Massari e la “polemica” sulla cassata, Sasà Salvaggio fa da “paciere”

9 Aprile 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Io ho detto che i dolci con meno zucchero possono essere internazionali: ma internazionali vuol dire che non devo mangiarlo il siciliano negli Stati Uniti, lo devono mangiare gli americani”. In un video con Sasà Salvaggio, il maestro pasticcere Iginio Massari chiude così la “polemica” relativa alla cassata, da lui definita nei giorni scorsi “troppo dolce”. Pace fatta con i siciliani?

