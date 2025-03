Materie prime, al via i primi progetti strategici dell’Unione Europea

28 Marzo 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha adottato un primo elenco di 47 progetti per potenziare l’approvvigionamento di materie prime strategiche. Rientrano nell’attuazione del Critical Raw Material Act, che mira a garantire che l’estrazione, la lavorazione e il riciclaggio europei di materie prime strategiche soddisfino rispettivamente il 10%, il 40% e il 25% della domanda dell’Unione entro il 2030. I nuovi progetti strategici contribuiscono in modo significativo alla doppia transizione digitale e green dell’Europa, supportando al contempo l’industria della difesa e aerospaziale dell’Unione. L’Italia è fra i 13 Paesi coinvolti dai 47 progetti. Per diventare operativi, i 47 progetti strategici hanno un investimento

di capitale complessivo di 22,5 miliardi di euro. Potranno beneficiare del supporto coordinato della Commissione, degli Stati membri e delle istituzioni finanziarie, in particolare per quanto riguarda l’accesso alle risorse e ai contatti con gli acquirenti interessati.

