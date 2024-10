Mattarella a Parma per celebrare 90 anni Consorzio Parmigiano Reggiano

16 Ottobre 2024

​ PARMA (ITALPRESS) – Parma si appresta ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una grande festa per celebrare i primi 90 anni del Consorzio del Parmigiano Reggiano, la dop più amata dagli italiani che alimenta consumi per oltre 3 miliardi di euro all’anno, con 292 caseifici produttori, oltre 2.100 allevatori e conferenti latte, e una filiera produttiva che coinvolge oltre 50.000 persone. Per l’occasione, al Teatro Regio di Parma verranno presentati due importanti progetti che saranno punti di riferimento per il futuro del Consorzio: l’Archivio storico digitale e la nuova Identità sonora del Parmigiano Reggiano. Al Presidente della Repubblica verrà conferito uno speciale riconoscimento. L’evento si concluderà con una cena presso il Complesso Monumentale della Pilotta.

tvi/red