Mattarella abbraccia Samele dopo la vittoria del bronzo nella sciabola

27 Luglio 2024

​ PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha abbracciato Gigi Samele dopo la vittoria del bronzo nella sciabola maschile. Il Capo dello Stato, poco prima, aveva abbracciato e si era congratulato con Filippo Ganna che ha regalato all’Italia la prima medaglia: un argento nella crono individuale.

gm/

(fonte video: Quirinale)