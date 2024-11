Mattarella alla cerimonia della festa delle forze armate

4 Novembre 2024

​ VENEZIA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha celebrato la festa delle forze armate in Piazza San Marco, a Venezia. Dopo aver ascoltato l’Inno nazionale, il capo dello Stato, accompagnato dal ministro della Difesa e dal capo di Stato Maggiore della Difesa, ha passato in rassegna lo schieramento.

(Fonte video: Quirinale)