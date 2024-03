Mattarella all’Altare della Patria per Giornata dell’Unità Nazionale

17 Marzo 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera si è recato all’Altare della Patria per depositare una corona di fiori al Milite Ignoto. Presenti anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana e il ministro della Difesa Guido Crosetto.

tvi/red