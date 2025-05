Mattarella “CPO Giulio Onesti struttura all’avanguardia”

6 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Voglio ringraziarvi per tanti motivi, in primis per l’opportunità offerta con questa visita al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, una struttura straordinaria, un impianto all’avanguardia, un punto di riferimento per lo sport nazionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al termine della sua visita al Cpo Giulio Onesti, all’Acqua Acetosa.

gm/mca2

Fonte video: Quirinale