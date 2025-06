Mattarella “Crescente collaborazione tra Lussemburgo e Italia”

11 Giugno 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “I nostri Paesi sono legati da un’amicizia profonda, autentica, sincera operativa, con grande sintonia, con grande interscambio non soltanto economico ma soprattutto di valori e di convinzioni sulle prospettive comuni dell’Unione Europea. Le nostre prospettive sono di crescente collaborazione tra Lussemburgo e Italia, con un’amicizia che si sviluppa costantemente e accresce le forme di collaborazione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza della collettività italiana e il personale dell’ambasciata in Lussemburgo.

(Fonte video: Quirinale)