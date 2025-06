Mattarella “Dai Carabinieri rete preziosa di prevenzione e coesione”

5 Giugno 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Sono lieto di incontrarvi come rappresentanti di tutti i Carabinieri d’Italia in questo anniversario della fondazione dell’Arma. Essere conosciuta come benemerita rappresenta insieme un onore e una responsabilità. L’Arma la vive dal 1814, dalla costituzione della nascita del Corpo dei Carabinieri”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i vertici dell’Arma dei Carabinieri nell’anniversario della fondazione. I comandanti di stazione dei carabinieri “sono figure che accanto al lavoro e all’elevata professionalità sono in grado di assorbire anche ansie e preoccupazioni dei nostri concittadini, non sempre direttamente connessi a fenomeni criminali, realizzando così una rete preziosa di prevenzione e di coesione sociale”, ha aggiunto il capo dello Stato.

