Mattarella “Dovere Paese rimuovere ostacoli, società aperta più ricca”

30 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Questo giorno è un messaggio rivolto a tutti nel nostro Paese sull’importanza del valore di ciascuna persona con le sue caratteristiche, sempre diverse per ciascuno, e con la consapevolezza dell’importanza che queste persone si inseriscano nella vita della società per realizzarsi e per esprimersi. Questo è fondamentale ed è non soltanto un dovere di apertura, ma anche interesse della società che si arricchisce del contributo di ciascuno, ed è nell’interesse dell’Italia che questo avvenga”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale per persone fragili e con disabilità che si sono tenute quest’estate a Castelporziano. “Per questo vanno rimossi tutti gli ostacoli – ha sottolineato – e, talvolta, questi ostacoli sono soprattutto nei modi di ragionare di chi non comprende questa importante esigenza della nostra società”, ha concluso.

col3/mrv (fonte video: Quirinale)