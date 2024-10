Mattarella e Begaj a Piana degli Albanesi

18 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente albanese Detjon Begaj salutano la cittadinanza di Piana degli Albanesi, nel Palermitano, e visitano la cattedrale di San Demetrio Megalomartire.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)