Mattarella “Inaccettabili violenze e molestie sulle donne”

Marzo 8, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Sono ancora frequenti, inaccettabili molestie, pressioni illecite nel mondo del lavoro, discriminazioni, così come da anni viene denunciato. Senza perdere memoria delle violenze”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna.

(fonte video: Quirinale)