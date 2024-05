Mattarella incontra la comunità italiana a New York

6 Maggio 2024

​ NEW YORK (ITALPRESS) – Al Metropolitan Club di New York, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha avuto un incontro con gli esponenti della comunità italiana nel corso del quale gli è stato consegnato il Premio GEI 2024. Il Capo dello Stato ha consegnato dei fiori a Stella Levi, ebrea italiana di Rodi sopravvissuta ai campi di concentramento. “E’ un grandissimo onore darle il benvenuto a New York”, ha detto Mariangela Zappia, ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, rivolgendosi al Capo dello Stato. Mario Platero (GEI) ha presentato la comunità degli imprenditori italiani a New York a Mattarella, “italiani giunti a New York non per necessità ma per scelta”.

xo9/mgg/gsl (video di Stefano Vaccara)