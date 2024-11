Mattarella incontra presidente Corte Europea per i diritti dell’uomo

15 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente della Corte Europea dei diritti dell’uomo, Marko BoÜnjak, accompagnato dal Giudice per l’Italia della Corte Europea dei diritti dell’uomo, Raffaele Sabato e dalla Cancelliera della Corte Europea dei diritti dell’uomo, Maria Tsirli.(ITALPRESS).

trl/gsl (Fonte video: Quirinale)