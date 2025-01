Mattarella “La bellezza del nostro Paese sta nella sua pluralità”

18 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Natura, storia, cultura: sono elementi del nostro patrimonio genetico. Le metropoli italiane non sono il solo centro di gravità. La ricchezza del nostro Paese sta nella sua pluralità, nella sua bellezza molteplice”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’inaugurazione dell’anno di Agrigento Capitale della Cultura.

fonte video: Quirinale

abr/