Mattarella “Rafforzare la rete contro il tumore al seno”

9 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Quella delle Donne in Rosa è una manifestazione di volontà e di capacità di aiutare a sconfiggere il cancro del seno. Il tumore al seno è un pericolo insidioso, ma l’attività che si svolge costituisce un baluardo di grande importanza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione dell’Associazione Komen Italia in occasione della XXV edizione dell’evento “Race for the Cure”.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)