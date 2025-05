Mattarella riceve Aoun “Grande amicizia tra Italia e Libano”

17 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al palazzo del Quirinale il presidente della Repubblica libanese, Joseph Aoun. “È un piacere incontrarla, poter dialogare con lei e farle le congratulazioni per l’avvio della sua presidenza, piena di speranza per il Libano e per tutti nel Mediterraneo, Italia compresa. È anche l’occasione per riaffermare la grande amicizia che lega l’Italia al Libano”, ha detto il capo dello Stato nel corso dell’incontro.

ads/mca2