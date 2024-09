Mattarella riceve il presidente dell’Azerbaigian Aliyev

5 Settembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, il presidente della Repubblica dell’ Azerbaigian Ilham Aliyev, intrattenendolo a colazione. Era presente all’incontro il vice presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

col3/gsl (Fonte video: Quirinale)