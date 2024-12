Mattarella riceve Meloni e ministri in vista del Consiglio Europeo

17 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles, ha ricevuto oggi al Quirinale, nel corso del tradizionale pranzo di lavoro, una delegazione del governo guidata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

sat (fonte video: Quirinale)