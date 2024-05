Mazzone e Sabatini portabandiera alle Paralimpiadi di Parigi

10 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Luca Mazzone e Ambra Sabatini: sono loro i portabandiera designati dalla Giunta del Cip per la cerimonia inaugurale della Paralimpiade di Parigi 2024, in programma il 28 agosto. Il paraciclista classe 1971 e la 22enne livornese oro sui 100 T63 riceveranno il tricolore il prossimo 13 giugno direttamente dalle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mazzone ha partecipato in carriera a cinque edizioni dei Giochi, prima nel nuoto – vincendo due argenti a Sydney – e poi nel ciclismo, dove fra Rio e Tokyo ha raccolto altri tre ori e tre argenti. Ambra Sabatini, invece, si è messa in luce in Giappone vincendo la finale dei 100 metri, categoria T63, con tanto di record mondiale poi ritoccato due anni dopo nella rassegna iridata di Parigi. Una scelta, quella dei due portabandiera, che rappresenta il Dna del movimento italiano come ha sottolineato il presidente del Cip, Luca Pancalli .

xi6/glb/gtr