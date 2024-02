Medicina Top – 16/2/2024

Febbraio 17, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Il legame tra reflusso gastrico e tumore, la semaglutide, una molecola utilizzata nel diabete ma anche per dimagrire, e la gioia che ci danno ascoltare la radio e la musica sono i temi della ventiseiesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Riccardo Rosati, direttore chirurgia gastroenterologica all’ospedale San Raffaele di Milano, Stefano Genovese, endocrinologo al Centro Cardiologico Monzino di Milano, e Ringo, dj e conduttore radiofonico e televisivo.

