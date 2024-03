Medicina Top – 2/3/2024

Marzo 2, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Protesi al ginocchio, l’importanza dell’identificazione nella medicina legale e i segreti per praticare sport fino ai 50 anni sono i temi della ventisettesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Pietro Randelli, professore di Ortopedia e Traumatologia all’Università di Milano; Cristina Cattaneo, Professore di Medicina Legale e delle Assicurazioni all’Università di Milano; Pierluigi Marzorati, ex stella del basket italiano.

