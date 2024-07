Medicina Top – 20/7/2024

20 Luglio 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Corrette maniere di respirazione, anomalie mammarie e il sempre più diffuso benessere nelle strutture ricettive: sono i temi della trentottesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista l’otorinolaringoiatra Giovanni Felisati, Francesco Klinger dell’Università degli studi di Milano, Aldo Melpignano di Egnazia Ospitalità italiana.

