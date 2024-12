Medicina Top – 21/12/2024

21 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – Fibromi uterini, calcoli alla colecisti e grandi imprese alpinistiche: sono i temi della quarantaseiesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Domenico Vitobello, responsabile dell’Unità operativa di Ginecologia all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano; Luigi Boni, Professore Ordinario di Chirurgia generale all’Università degli Studi di Milano; Tamara Lunger, famosa alpinista italiana.

fsc/gsl