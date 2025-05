Medicina Top – 24/5/2025

24 Maggio 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – Meningiomi e celiachia: sono i temi della cinquantasettesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Federico Pessina, professore ordinario in Neurochirurgia e direttore della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia di Humanitas University; Giovanni Cammarota, professore ordinario di Gastroenterologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nella puntata si parla anche di intrattenimento notturno con Silvia Grasso, co-proprietaria e manager Jazz Cafè, Milano.

