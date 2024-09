Medicina Top – 28/9/2024

28 Settembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Come invecchiare al meglio, l’utilità della colonscopia e la storia di Fausto Coppi: sono i temi della quarantesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Tiziano Lucchi, direttore del reparto di Geriatria del Policlinico di Milano; Gianluigi Toti, gastroenterologo della Casa di Cura San Camillo di Milano; Faustino Coppi, figlio del “Campionissimo”.

