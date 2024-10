Medio Oriente, Borchia “Ue esprima il suo potenziale diplomatico”

4 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’escalation preoccupa. L’Unione Europea deve esprimere un potenziale sulla politica estera che finora è rimasto inespresso”. Lo dice il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, in merito alla crisi in Medio Oriente.

xf4/sat/gsl