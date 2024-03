Medio Oriente, Meloni a Biden “Pieno sostegno alla mediazione Usa”

Marzo 1, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Italia “sostiene pienamente gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti” nella crisi in Medio Oriente. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni durante l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden

nello Studio Ovale, alla Casa Bianca.

“La crisi umanitaria è la priorità numero uno – ha aggiunto -. L’Italia sta concentrando il suo contributo su questo punto, mentre sta cooperando con tutti gli attori regionali”.

sat (fonte video: Presidenza del Consiglio)