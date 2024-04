Medioriente, La Russa “Vogliamo la restituzione degli ostaggi”

9 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Madama una delegazione dei familiari degli ostaggi israeliani. “Non ho mai smesso, per quanto in mio piccolo potere, di adoperarmi per la loro liberazione, sempre al fianco del popolo di Israele. Per me è un imperativo, una volontà convinta e una speranza che serva a qualche cosa. Noi vogliamo la pace, vogliamo la cessazione delle ostilità, ma prima di tutto vorremmo la restituzione degli ostaggi”, ha detto La Russa.

ads/gsl (Fonte video: Senato)