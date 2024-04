Meloni “Firmati tre accordi importanti con la Tunisia”

17 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

​ TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – In occasione della visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tunisi sono stati firmati tre strumenti nell’ambito del Piano Mattei: un Accordo sul sostegno diretto al bilancio dello Stato tunisino, che prevede 50 milioni di euro a sostegno dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili; una linea di credito di 55 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese tunisine; un Protocollo d’Intesa tra Ministro dell’Università e della Ricerca italiano e l’omologo Ministero tunisino che fornirà il quadro per la cooperazione in questo ambito tra le due Nazioni. “La collaborazione con la Tunisia è diventata anche una priorità per l’Unione Europea”, afferma il premier Meloni.

sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)