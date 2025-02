Meloni “Governo determinato ad andare avanti sul protocollo Albania”

17 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “Il governo è determinato ad andare avanti” sul protocollo Italia-Albania, “siamo determinati a trovare una soluzione a ogni ostacolo che appare. Crediamo nel protocollo e rivendichiamo il diritto della politica a governare secondo le indicazioni dei cittadini ” che “ci chiedono di fermare l’immigrazione illegale perchè produce insicurezza e mancata integrazione, e anche perchè è la prima nemica di quella legale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Conferenza dei prefetti e dei questori d’Italia.

sat/gtr

(Fonti video: Palazzo Chigi)