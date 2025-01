Meloni “Il caso Abedini al vaglio del ministero della Giustizia”

9 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “In Iran sono presenti oltre 500 italiani, bisogna essere molto attenti a come ci si muove. Per quanto riguarda il caso di Abedini, è al vaglio del ministero della Giustizia, tecnico e politico”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa annuale organizzata a Montecitorio dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare.

“Bisogna continuare a discutere anche con i nostri amici americani – ha aggiunto -. Ne avrei parlato anche con il presidente Biden, ma la visita a Roma è stata annullata” per l’incendio di Los Angeles. “Le interlocuzioni ci saranno, il lavoro è ancora molto complesso”, ha sottolineato Meloni.

sat/gtr

(Fonte video: Camera dei deputati)